ЦБ сохранил ключевую ставку из-за снижения кредитования бизнеса в 1,5 раза

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина лишь намекала на «значительное» сокращение выдач. Данные приводит газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Уже больше месяца прошло с последнего декабрьского заседания ЦБ, где он решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям рынка о ее повышении. Но до сих пор не были представлены цифры, которые повлияли на решение регулятора. Октябрьские данные, опубликованные к 20 декабря, говорили о сохраняющемся росте корпоративного кредитования – именно этот сегмент был в фокусе внимания Банка России и именно поэтому аналитики ожидали, что ключевую поднимут до 23%.

Объясняя решение сохранить ставку, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявляла, что темпы роста кредитования «значительно замедлились». Она подчеркнула: в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции.

Как выяснили «Известия», объем кредитов юридическим лицам-резидентам и ИП в рублях упал в ноябре 2024-го в 1,5 раза – до 5,8 трлн рублей. Судя по данным ЦБ, это самое большое сокращение за всё время ведения статистики с 2019 года.

Ранее Банк России отмечал, что высокая кредитная активность остается одной из предпосылок для сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранении ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в ноябре, что само по себе позитивно для фондовых индексов.