Самозанятые Иркутска не спешат формировать пенсию

В 2024 году лишь 0,3% самозанятых в Иркутской области решили направить страховые взносы в региональное отделение СФР для формирования будущей пенсии.

Всего 640 самозанятых жителей воспользовались этой возможностью, несмотря на то, что число самозанятых в регионе достигло 162 911, увеличившись на 35,5% по сравнению с предыдущим годом.

Пенсионный фонд напоминает, что самозанятые могут самостоятельно формировать свои пенсионные права, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Это позволяет восполнить недостающее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), необходимых для назначения страховой пенсии по старости.

Страховые взносы можно перечислять в течение всего года до 31 декабря. Региональное отделение Соцфонда учтет их на лицевых счетах граждан, уплативших взносы в 2024 году, в автоматическом режиме. После 1 марта самозанятые могут проверить свои пенсионные права на портале Госуслуг.

В 2025 году минимальный размер страховых взносов составляет 59 241,60 руб., что формирует 0,975 ИПК и 1 год страхового стажа. Максимальный взнос — 473 932,80 руб., что равно 7,799 ИПК. Взносы можно уплачивать как единым платежом, так и частями.

Когда институт самозанятости только вводился, основной его задачей было вывести неофициально занятых из тени. Теперь же в РФ уже более 10 млн самозанятых, и нужно «принимать меры по усилению их социальных гарантий», считают эксперты. Так, недавно стало известно, что с 2026 года в России планируют начать эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Размер такого пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы предложено сделать фиксированными — 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год — «для простоты и понятности условий страхования».