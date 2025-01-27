Страховая пенсия в феврале увеличится до 25 тысяч рублей

С января страховая пенсия по старости увеличилась на 7,3%, достигнув в среднем 24 059 рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. В феврале ожидается дальнейшее повышение этой суммы.

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«После перерасчета пенсия увеличится еще на 2,2%, что составит около 25 тысяч рублей», — сообщил Чаплин в интервью «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что правительство планирует провести доиндексацию страховых пенсий до уровня фактической инфляци до 1 февраля. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия, будут проиндексированы на 9,5%.