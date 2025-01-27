Правительство РФ разрешило беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок

Правительство Российской Федерации утвердило порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок. Данная инициатива исходила от Евразийской экономической комиссии.

Координацию процесса возьмет на себя Министерство сельского хозяйства, которое будет выдавать необходимые подтверждения соответствия продукции для получения льгот. В ноябре 2024 года совет ЕЭК принял решение разрешить беспошлинный ввоз 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок в 2025 году. Действие этой меры продлится до 31 июля 2025 года.

Целью введения данных правил является стабилизация ситуации на внутреннем рынке продуктов питания. Новые положения вступают в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, в ноябре Совет ЕЭК утвердил тарифную льготу на импорт сливочного масла в Россию. Размер квоты для ввоза составит не более 25 тыс. тонн сливочного масла, а сама мера будет действовать до 15 июня 2025 года.