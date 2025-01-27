Тяжеловесы тормозят рост: почему не растёт индекс Мосбиржи

Российские фондовые индексы выросли с начала года на 2-3%. При этом почти 80 эмитентов показали прирост капитализации более 10%. Почему так?

«Причина в том, что основные тяжеловесы в индексе буквально топчутся на месте. Если для Роснефти и Татнефти скромный результат стал следствием дивидендов, то Сбербанк и Лукойл, на которых приходится почти треть индекса, не пользуются большим спросом из-за неопределённости относительно процентных ставок», – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Он добавил, что двузначные данные по инфляции добавили негативной интриги относительно действий Центрального банка 14 февраля. Это вызвало всплеск интереса к защитным активам. Так, акции «Полюс» с начала года выросли на 20%. Также стоит отметить активность вокруг акций «Сургутнефтегаз». Их стоимость увеличилась на 13% после возможного закрытия коротких позиций. Ранее, после введения санкций против компании, многие участники рынка делали ставки на снижение её стоимости.