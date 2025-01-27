Инвесторы выводят средства из фондов денежного рынка, несмотря на скепсис вокруг Украины

На прошедшей неделе внимание было сосредоточено на геополитических новостях. После инаугурации Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений, однако рынок пока скептически относится к быстрому разрешению ситуации вокруг Украины. Тем не менее, процесс вывода средств из фондов денежного рынка набирает обороты, как отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

«Инвесторы не хотят упустить возможность роста котировок акций в случае разрешения конфликта», — поясняет он.

Ситуация на российском валютном рынке стабилизировалась, и доллар откатился ниже 100 рублей. Однако фьючерсные контракты показывают, что рынок ожидает роста американской валюты до 113 рублей к концу года.

«Доходность валютных государственных облигаций с погашением в декабре 2025 года составляет 9%, что в рублях дает более 20%. Если есть уверенность в снижении ставок нашим ЦБ в этом году, то стоит обратить внимание на комбинацию облигаций и фьючерсов вместо денежного рынка», — считает эксперт.