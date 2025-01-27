Место проведения «Лыжни России» в Иркутской области перенесли

Из-за задержавшегося ледостава старт на заливе Топка в поселке Молодежный Иркутского района проводиться не будет.

В муниципальных образованиях Приангарья 8 февраля пройдет XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Из-за сложившейся гидрометеорологической обстановки массовый центральный старт на льду залива Топка в поселке Молодежный Иркутского района в этом году проводиться не будет.

Сейчас организаторы определяют дистанции и время забегов для разных категорий лыжников. Подробную информацию мэрия опубликует в начале следующей недели. Узнать об организации забегов и участии в них жители могут в местных администрациях.

В 2025 году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей Иркутска будет организовано несколько площадок для лыжной гонки, например, на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, там трасса пройдет по берегу и лесной зоне, на стадионах образовательных организаций. Также рассматривается площадка на лыжной базе «Динамо».