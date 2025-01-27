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БКС: Ставка может остаться на уровне 21% до середины 2025 года

Аналитики БКС прогнозируют, что ключевая ставка останется на уровне 21% в течение первой половины 2025 года. Тем не менее, они допускают возможность начала снижения ставки ранее этого срока.

«Банк России фиксирует разворот на рынке труда, поскольку корпорации скорректировали свои планы на дальнейший рост . Динамика заработных плат замедляется, равно как и кредитование, портфели банков тоже сокращаются. По мере приближения фактических темпов кредитования к прогнозному диапазону Банка России риторика регулятора будет смягчаться», – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Центральный банк при рассмотрении вопроса о ключевой ставке будет учитывать ожидаемые уровни инфляции, динамику кредитования как корпоративных клиентов, так и физических лиц, а также ситуацию с зарплатами.

«Вероятно, снижение ставки начнётся быстрее, чем ожидает консенсус», – считает эксперт БКС.

Несмотря на рост инфляции, Центробанк в конце декабря принял противоречивое решение и оставил ключевую ставку без изменения на уровне 21%. По оценке регулятора, годовая инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика только в апреле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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