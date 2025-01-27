Акции vs облигации: стоит ли рисковать при высоких ставках?

В условиях высокой инфляции и геополитической нестабильности возникает вопрос: зачем вкладывать деньги в акции, если ставки по депозитам и облигациям до сих пор двузначные и выглядят привлекательно?

Эксперты считают, что не надо торопиться – облигации с хорошими купонами могут стать безопасной альтернативой акциям. Однако аналитик БКС Мир инвестиций Максим Шеин напоминает, что всё дело в скорости изменений – акции способны значительно вырасти в цене за очень короткий период времени.

«Вы можете заработать по акциям гораздо больше, чем ставка по депозитам годовая. Есть простой пример – акции «Полюс золото», которые выросли с начала года на 20%, то есть прошло меньше месяца, а вы на них могли бы заработать больше, чем за весь год по фондам денежного рынка и по облигациям, в том числе, даже по высокодоходным. Так что акции всегда должны быть в портфеле, если вы имеете горизонт планирования вашего инвестирования больше, чем 1 год. Потому что по статистике, а она неумолима, чем на более длительный срок вы инвестируете в акции, тем больше вероятность, что вы обгоните на них доходность по облигации», – поясняет эксперт БКС.