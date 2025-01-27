Учебный полигон для работы на высоте открыл Эн+ в Братске

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ завершил монтаж нового тренировочного полигона для подготовки специалистов по высотным работам на ТЭЦ-6 в Братске. Это позволит значительно сократить время и затраты на обучение персонала.

Новая площадка для тренировки высотных работ стала единственной подобной в северной части Иркутской области и уже готова принимать сотрудников Эн+ и подрядных организаций. Теперь для сдачи экзаменов по высотным работам специалистам «северного куста» энергохолдинга не придется выезжать в Иркутск – полигон позволит обучать до 600 человек ежегодно. Слесари, монтажники, сварщики и все те, кто так или иначе принимает участие в высотных работах, будут получать квалификацию на месте.

Тренировочная платформа оснащена современным специализированным оборудованием: канатными системами, страховочными привязями и анкерами для отработки сценариев любой сложности – от эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства до спуска по канату.

– Один из важнейших элементов нашей работы – качественная подготовка персонала в области охраны труда и безопасности производства. Основной актив компании – это люди, чьи жизни бесценны. Новая площадка позволит снизить производственные риски, сделать рабочие процессы максимально безопасными и сократить затраты на командировки, – говорит Владислав Минченко, заместитель директора филиала и технический директор участка теплоисточников и тепловых сетей филиала ТЭЦ-6.