Прогноз курса рубля от БКС: 108 рублей за доллар к концу 2025 года

Аналитики БКС представили новую валютную стратегию, согласно которой курс рубля к концу первого квартала 2025 года ожидается на уровне 102 рублей за доллар.

В этом году курс рубля будет зависеть от гибкости экспортеров и потребителей российской нефти. В неблагоприятном сценарии санкции могут привести к потере до 25 миллиардов долларов валютной выручки.

К концу 2025 года аналитики БКС прогнозируют курс на уровне 108 рублей за доллар. Однако, как подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин, улучшение внешней политической обстановки может оказать поддержку российской валюте. Он также отметил, что декабрьские фьючерсы на рубль торгуются на отметке 113 рублей.