Соревнования по конкуру пройдут в Иркутске на ипподроме «Байкал»

Иркутский ипподром «Байкал» открывает спортивный сезон 2025 года турниром по конному спорту в дисциплине «конкур». Соревнования пройдут 1 февраля в конкурном манеже ипподрома. Генеральным партнером события выступил российский энергохолдинг Эн+.

Ожидается, что в состязаниях примут участие около 40 начинающих и уже опытных спортсменов в возрасте от 7 до 38 лет. Спортсмены продемонстрируют навыки верховой езды, сопряженные с преодолением препятствий высотой до 100 см. Для юных всадников предусмотрена программа «Крестики» и «Кавалетти».

Мероприятие является традиционным и проводится с 2016 года. Его отличительной особенностью является костюмированное шоу. Конники выступают в ярких сказочных костюмах, отражая образы вымышленных или реальных героев. Обладатели самых оригинальных, необычных и запоминающихся костюмов получат дополнительные призы и подарки от Эн+.

Начало соревнований в 13:00. Поскольку мероприятие пройдет на улице, организаторы убедительно просят зрителей одеваться теплее.