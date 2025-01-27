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Иркутяне любят ходить в отпуск в июле

Размер отпускных в этом месяце будет максимальным. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Иркутяне рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 33% респондентов назвали июль. В этом году идти отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (21%) предпочитает август, 14% – сентябрь, 8% – июнь, а май и октябрь – по 7% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у иркутян – март (менее 1% респондентов).

Отдых в бархатный сезон чаще выбирают иркутяне с высоким доходом – отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тыс. руб. (20%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких только 4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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