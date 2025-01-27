Недоступная ипотека поднимает цены аренды жилья в России

К началу 2025 года предложение арендного жилья в России удвоилось. В четвертом квартале 2024 года было опубликовано 73 тыс. новых объявлений об аренде, что вдвое больше, чем в аналогичный период 2023 года. Несмотря на всплеск предложения, стоимость аренды, достигшая исторического максимума в третьем квартале, к концу года снизилась, как говорится в обзоре Аналитического центра ДОМ.РФ.

К 1 января 2025 года количество активных объявлений о сдаче жилья достигло 82 тыс. лотов, увеличившись на 86% по сравнению с прошлым годом. Средние ставки аренды, хотя и снизились с максимальных значений, остались выше уровня 2023 года. В Москве средняя стоимость аренды квартиры составила 101 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 51 тыс. руб., а в нестоличных городах — 38 тыс. руб.

«Рост ставок по ипотеке повлиял на рынок аренды жилья. Граждане, которым ипотека стала недоступной, переключились на аренду. Собственники активнее выставляют объекты на аренду, так как продать их стало сложнее. Это увеличило спрос на аренду и потенциальный доход от сдачи жилья», — отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Напомним, за последний год аренда жилья в Иркутске подорожала более чем на 30%. Город занял 11-е место среди российских городов по стоимости аренды квартир, сообщает портал «Мир квартир». Город следует общероссийской тенденции: средний показатель по стране составил +27,2%. В частности, в Москве за этот период ставки выросли на 22,5%, в Московской области – на 18,2%, а в Санкт-Петербурге – на 26,9%.

По данным ДОМ.РФ, доходность аренды в Москве осталась на уровне прошлого года (7,1%), в Санкт-Петербурге увеличилась до 5,8%, а в нестоличных городах — до 6,3%. Дальнейшая динамика рынка аренды будет зависеть от уровня ставок, доступности ипотеки и реализации спроса на собственное жилье.