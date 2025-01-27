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​​​​​​​Онлайн-продажи сим-карт выросли в Иркутской области

В Приангарье аналитики фиксируют повышение спроса на услугу удаленной продажи SIM-карт операторов и мобильных банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily.  При этом на вопрос – каким способом абоненты предпочли бы купить новую SIM-карту, 79% высказались за дистанционный вариант. Из них 48% выбрали бы доставку курьером, а 31% - полностью бесконтактное получение SIM-карты. Только 21% высказались об очном получении (в точке продаж).

По количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – «МегаФон» (27%), на третьем – T2 (16%). У «Билайна» – 14%, у MVNO «Т-Мобайл» – 7%. Эта сеть лидирует среди виртуальных операторов, так как вся работа построена на дистанционном обслуживании. Как отмечается в исследовании, у банковских MNVO удаленные продажи — основной способ продажи SIM. Это связано с наличием у банков собственной системы идентификации пользователей.

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, еще 31% – сайт оператора связи.

Также стало известно, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора – более восьми лет, а перенос номера имеет ограниченный спрос. Лишь 4% респондентов за минувший год перешли в другую сеть.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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