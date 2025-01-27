Рекордный ввод жилья зафиксирован в Иркутской области по итогам 2024 года

Иркутская область заняла второе место в Сибирском федеральном округе по объемам ввода жилья в 2024 году, уступив лишь Новосибирской области. За прошедший год в регионе было введено 1 605,2 тыс. квадратных метров жилой площади, что составило 107,7% от показателя 2023 года. Эти результаты превзошли плановые значения федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» на впечатляющие 27,5%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Однако основную роль в достижении таких высоких результатов сыграл частный сектор: индивидуальные застройщики обеспечили ввод 1 200 тыс. квадратных метров жилья. Тогда как в многоквартирных домах было построено в три раза меньше – 405,2 тыс. квадратных метров.

Лидирующие позиции по объемам ввода заняли:

Иркутский район (760 тыс. кв. м) Иркутск (374,9 тыс. кв. м) Шелеховский район (79,3 тыс. кв. м).

Осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков подчеркнул, что столь высокий результат стал возможен благодаря совместной работе всех участников строительной отрасли, эффективным мерам государственной поддержки и продуманной стратегии устойчивого развития жилищного сектора.