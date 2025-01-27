Банк Уралсиб стал официальным партнёром XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе

С 23 по 26 января в Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина прошли XXXVI Международные соревнования по спортивной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина». В турнире приняли участие более 400 спортсменов из 17 стран мира, соревнования проводились в 10 весовых категориях. На соревнованиях встретились как начинающие спортсмены, так и опытные, и титулованные.

Банк Уралсиб не первый год выступает партнером различных спортивных мероприятий в Красноярске. В 2024 году Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске, XXXV Всероссийского олимпийского дня, XIX Международных соревнований по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.

«Банк Уралсиб активно поддерживает различные спортивные инициативы Красноярска – как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы стремимся искать и реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия со спортивными клубами, болельщиками, государственными и муниципальными организациями в Красноярском крае», – отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина учрежден в 1990 году.