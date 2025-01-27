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Размер потребкредита упал до минимума 2024 года

Показатель сокращается уже 6 месяцев подряд. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в ноябре 2024 года – 142,5 тыс. руб.). Это самое низкое значение показателя в 2024 году.

При этом средний чек потребкредита сокращается уже 6 месяцев подряд. Так, по сравнению с серединой года данный показатель снизился сразу на 22,8% (в июне 2024 года – 181,6 тыс. руб.). В то же время по сравнению с началом года средний чек потребкредита в декабре сократился менее значительно - на 5,3% (в январе 2024 года – 148,0 тыс. руб.).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в декабре 2024 года отмечен в:

  • Москве (218,6 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (187,7 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (182,7 тыс. руб.),
  • Челябинской (178,5 тыс. руб.),
  • Московской (169,4 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита в декабре 2024 года по сравнению с серединой года продемонстрировали:

  • Нижегородская обл. (-33,5%),
  • Республика Саха (Якутия) (-32,0%),
  • Новосибирская обл. (-30,7%),
  • Иркутская обл. (-30,1%),
  • Пермский край (-29,7%),
  • Москва (-29,3%),
  • Московская обл. (-29,1%).

«Средний размер потребительского кредита сокращается шестой месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки. При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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