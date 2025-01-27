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Сбербанк запускает курс «Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе» для учителей

Проект реализуется Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

В ходе проекта «ИИ старт» педагоги, заинтересованные в запуске кружка по искусственному интеллекту, могут пройти бесплатное обучение на курсе повышения квалификации «Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе», где научатся преподавать подросткам основы программирования и машинного обучения, язык Python, анализ данных и т. д.

По окончании обучения педагоги получают удостоверение установленного образца от Московского городского педагогического университета (МГПУ), экспертную и информационную поддержку при запуске кружка по ИИ, а в дальнейшем смогут претендовать на получение грантовой поддержки.

Фонд в лице Академии ИИ предоставляет материалы для запуска кружка, программу занятий и осуществляет поддержку педагогов после завершения обучения в Сообществе педагогов, а все запущенные кружки наносятся на карту на сайте Академии ИИ для привлечения школьников к обучению.

В 2025 году запланированы 3 потока обучения для педагогов:

  • 25 февраля – 15 мая
  • 24 марта – 6 июня
  • 21 июля – 10 сентября

Выбрать подходящий поток обучения и подать заявку можно до 17 февраля 2025 года на сайте Академии искусственного интеллекта.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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