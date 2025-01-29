Плюс 10 лет опыта, минус 1 млрд рублей долгов

В этом году Закону о банкротстве физических лиц исполняется 10 лет. «За это время через процедуру банкротства прошло более 1 миллиона 200 тысяч человек в стране – они не пошли грабить, сводить счеты с жизнью, сохранили семьи, друзей, нервы, смогли начать жизнь с чистого листа», – отмечает финансовый управляющий Игорь Льгов. Как быть тем, кто находится на грани банкротства? Сколько стоит эта процедура? И правда ли, что никакой государственной программы по списанию долгов не существует? Об этом и многом другом эксперт рассказал Газете Дело.

Игорь Льгов, финансовый управляющий. Фото: Андрей Фёдоров

«Дайте начать с чистого листа»

Игорь, можно ли подвести итоги первых десяти лет работы Закона о банкротстве? Насколько он оказался востребован? Насколько эффективен?

– В целом, это хороший закон. Он защищает интересы не только кредиторов, но и должников. Например, в ряде европейских стран вы не можете просто прийти и сказать: «Всё, я больше не могу платить. Дайте мне начать жить с чистого листа». Прежде чем списать долги, вам придется три-пять лет их отрабатывать. У нас же 95% долгов списывается по заявлению самих должников. Люди при этом не оказываются на улице, сохраняют жилье, положение в обществе.

За минувшие десять лет по всей стране через процедуру банкротства были списаны десятки или даже сотни миллиона различных долгов, 1 миллион 200 тысяч человек начали жить заново. Эти люди не пошли промышлять грабежами, не стали сводить счеты с жизнью, сохранили семьи. Только в моей практике освободиться от невозвратных долгов смогли уже 340 человек. Общая сумма списанных ими обязательств – около миллиарда рублей.

Когда закон принимали, были опасения, что им начнут злоупотреблять мошенники. А как оказалось на самом деле?

– Абсолютное большинство признающих себя банкротами – это все-таки хорошие люди, попавшие в сложную ситуацию. Да, многие из них не умеют грамотно распоряжаться финансами, многие переоценили свои возможности. Но, с другой стороны, никто не мог спрогнозировать, например, пандемию COVID-19, из-за которой у людей резко сокращались доходы, разорялись бизнесы. Никто не предвидел начало СВО и последовавшие за ним беспрецедентные санкции против российской экономики. Добавьте к этому недавнюю доступность займов, ипотек, мощный маркетинг – и станет понятно, насколько плотно люди сидят на «кредитной игле».

Есть ли долги, которые нельзя списать?

– Это прежде всего задолженность по алиментам. Не списывается субсидиарная ответственность руководителей предприятий, учредителей компаний. А также компенсация морального вреда и вреда здоровью.

«Должник может сохранить жилье»

Как в минувшие десять лет менялся Закон о банкротстве физлиц? Какие изменения вы бы отметили особо?

– Если честно, для конечного потребителя глобально ничего не изменилось. Да, в свое время новшеством стало введение внесудебного порядка банкротства – через МФЦ. Но под его условия подпадает очень ограниченный круг должников. В основном люди проходят через довольно сложную судебную процедуру.

Я бы отметил принятую в прошлом году поправку, позволяющую сохранить единственное жилье, купленное в ипотеку. Раньше, если человек заходил в процедуру банкротства, ему ликвидировали все долги – в том числе ипотечные. Финансовый управляющий обязан был изъять и продать квартиру, которая находится в залоге у банка, чтобы вернуть кредитному учреждению деньги. Теперь должник может заключить мировое соглашение с банком и сохранить жилье при условии, что исправно выплачивает взносы по кредиту.

Учитывая, что еще два-три года назад можно было взять ипотеку под 7-9% годовых, а сегодня ставка больше 30%, да и стоимость жилья совсем другая, понятно, что люди не хотят терять такую возможность. И законодатель пошел им навстречу.

Игорь Льгов, финансовый управляющий. Фото: Андрей Фёдоров

Изменилась ли стоимость процедуры?

– Не слишком. 10 лет назад минимальная цена за услугу банкротства «под ключ» вместе с расходами (в том числе и расходами на вознаграждение финансового управляющего) составляла 90 тысяч рублей, сегодня – 120 тысяч. Да, обычно стоимость процедуры несколько больше, чем минимум. Но надо понимать, что этот рынок ограничен финансовыми возможностями людей.

«Клиентов ведут по шаблону»

В прошлом году депутаты Госдумы РФ предложили ограничить рекламу услуг по сопровождению процедуры банкротства. Что вы думаете об этой инициативе?

– Это стоило сделать давно. Последние лет пять в нашу сферу хлынули большие деньги: по данным авторов упомянутой инициативы, россияне ежегодно отдают за помощь в проведении банкротства около 50 миллиардов рублей. И на рынке появилось много компаний, больших, федеральных, которые поставили привлечение клиентов на поток – за счет агрессивной рекламы. По факту же, на одного юриста там приходятся тысячи клиентов. Понятно, что никто не будет вникать в нюансы, всех ведут по одному шаблону. И клиенты в итоге несут серьезные потери, которых можно было бы избежать. Бывают просто вопиющие случаи.

Например?

– Сейчас я веду дело молодой женщины: у нее сгорел дом, погибли муж и сын, дочь стала инвалидом и требует постоянного ухода, а на руках – еще один ребенок, совсем маленький. И кредиты... Клиентка сначала обратилась в компанию, о которой узнала из рекламы. С нее взяли 200 тысяч и перестали выходить на связь – она даже дозвониться до юриста не смогла. Но зато в рекламе у них снимаются знаменитости. Мы сейчас занимаемся этим делом. Дело чести – помочь.

Что касается рекламы услуг, то я, например, давно перестал ее давать. «Сарафанное радио» отлично работает, нас рекомендуют друзьям и близким. Поверьте: работы хватает.

Игорь Льгов, финансовый управляющий. Фото: Андрей Фёдоров

«Юрист управляет вашим будущим»

Тогда возникает вопрос: как правильно выбрать финансового управляющего?

– Как минимум, смотреть на опыт работы в сфере банкротства физлиц. 10 лет назад было не так важно, начинающий ты юрист или умудренный опытом: закон только-только приняли, и еще никто не знал толком, как его исполнять. За прошедшее время сформировалась практика, появились личные наработки. Так что стоит обращаться к специалисту, который занимается этим хотя бы лет пять.

Как узнать, есть ли у юриста нужный опыт?

– На сайте ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве – прим. ред.) по имени-фамилии можно выяснить и опыт работы финансового управляющего, и количество проведенных им процедур. У меня, например, за 10 лет через банкротство прошли 340 человек, 120 дел – в работе. Это адекватная цифра. Насторожить должно, если дел совсем мало или, наоборот, счет идет на тысячи – при такой нагрузке ни о каком индивидуальном процессе речи не пойдет.

Хорошо, если специалист выступает публично: дает интервью, печатает статьи, читает лекции. Словом, имеет репутацию, которую не захочет потерять. И конечно, стоит узнать мнения его клиентов, уже прошедших через банкротство. Важно помнить: вы выбираете человека, который будет год-полтора распоряжаться вашими деньгами, вашим имуществом и, в каком-то смысле, вашим будущим.

Экономить не стоит?

– В моей практике был клиент, которому мы разработали схему списания долгов «малой кровью». Однако он отказался от наших услуг, сказал, что его знакомый придумал дешевле и лучше. Его не смутило отсутствие у этого знакомого опыта: не чужой же человек, плохого не посоветует. Прошло два года. За это время мы обычно полностью завершаем процедуру банкротства, наш клиент освобождается от непосильных обязательств. А тот человек продолжает выплачивать долги, и платить ему еще лет пять.

«Не нужно прятать активы»

Игорь Льгов, финансовый управляющий. Фото: Андрей Фёдоров

Какие ошибки чаще всего совершают «без пяти минут банкроты», пытаясь следовать советам знакомых или интернет-порталов?

– Главная ошибка – не консультируются с юристами и финансовыми управляющими. Пытаются прятать активы, переписывая их на близких родственников и друзей, говоря юридическим языком, на «аффилированных лиц». Причем уже после того, как начались проблемы. Такие сделки можно оспорить, имущество вернуть первоначальному владельцу, а затем описать и пустить с молотка.

Особенно распространены фиктивные продажи автомобилей. Человек рассуждает: «Я машину на друга переоформлю, а сам буду дальше ею пользоваться». Но, во-первых, в страховке остается его имя. Во-вторых, есть уже практика отслеживания: в европейской части России, например, направляют запрос операторам связи должника и операторам дорожных камер. И сопоставляют перемещение сигнала мобильного и передвижение якобы проданной машины. И вот сюрприз: часто эти маршруты абсолютно совпадают! Этого достаточно, чтобы оспорить сделку.

А что происходит в ситуации, когда муж с женой расходятся, не оформляя развод?

– В моей практике такие случаи нередки. В этом случае все имущество, что люди приобрели за годы жизни врозь, считается совместным, и при банкротстве одного из супругов под раздачу попадает и второй.

Есть ли разница в процедуре банкротства с кредиторами-организациями, например, банками, и кредиторами-физлицами?

– Формально нет. Но живой человек – это не банк, не безликая организация, у него всегда какая-то личная история. И этот человек будет платить юристам не только и даже не столько для того, чтобы вернуть свои деньги, сколько для того, чтобы испортить жизнь должнику. Этот аспект нельзя недооценивать. Тут надо быть предельно аккуратным.

В любом случае, если у вас есть активы, деньги, то, прежде чем решаться на банкротство, придите на консультацию к юристу, а лучше – к финансовому управляющему. Специалист подскажет, как пройти эту неприятную процедуру с минимальными потерями. Все проблемы можно решить.

Елена Демидова

Портрет банкрота

Кто в группе риска сегодня?

Криптоинвесторы. Кто-то занимает деньги, покупает машинки – а их воруют, или они сгорают. Кто-то ввязывается в сомнительные инвестиционные схемы с криптовалютами. Жертвы мошенников. Случаев, когда людей по телефону уговаривают «перевести деньги в надежное место», вложить средства во что-либо или просто обманом получают доступ к счетам, становится все больше. Среди жертв – люди всех возрастов, с высшим образованием, с учеными степенями, с хорошими должностями и зарплатами. Причем переводят не только свои деньги, но и кредиты берут! Начинающие селлеры на маркетплейсах. Продают жилье, берут кредиты под покупку товара, который не могут реализовать. Порой платят миллионы (!) рублей за курсы «Как раскрутиться на маркетплейсе», не задумываясь, что даже МВА стоит дешевле. Владельцы маленьких магазинчиков у дома. Этот формат проигрывает торговым сетям. Многие из предпринимателей последние годы держались за счет постоянных кредитов на пополнение оборотных средств: заняли-отдали-снова заняли. В какой-то момент очередной кредит они уже не могут отдать.

5 мифов о банкротстве

Игорь Льгов – о самых распространенных заблуждениях

Миф 1. Если я три года не плачу по долгам, и за это время на меня не подали в суд – я никому ничего не должен. На самом деле, срок исковой давности работает несколько иначе, а суд вправе его продлить.

Миф 2. Банкрот становится невыездным. На самом деле, ни во время, ни после банкротства никаких ограничений на перемещение не вводится. Не так давно я встретил своего клиента в Таиланде на Пхукете. Заодно передал ему скриншот определения о завершении процедуры его банкротства и освобождении от исполнения требований кредиторов.

Миф 3. Банкротство – это очень дорого и сложно. Сложно было поначалу, но закону уже 10 лет, и мы теперь знаем, как это все работает. Дорого? Возможно, но, если вы должны миллионы, а вам предлагают за 10-30% суммы избавиться от долгов – это лучше, чем 10-20 лет питаться одной гречкой и выплачивать миллионы.

Миф 4. Банкроту нельзя заниматься руководящие должности, нельзя работать на госслужбе. В моей практике были и чиновники, и сотрудники МВД, и следователи СК – и все они продолжают работать на своих местах. Да, три года нельзя быть учредителем и директором юрлица, но большинство банкротов никогда не были ими и не собираются становиться. А вот быть ИП, самозанятым – можно.

Миф 5. Есть госпрограмма, по которой можно законно списать все долги. Этот миф запускают наши недобросовестные коллеги. Никакой госпрограммы нет! Ваши долговые обязательства – это ваши частные проблемы. И решать их только вам.

ЦИФРА

70% банкротов – семейные люди с детьми