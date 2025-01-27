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Представители продовольственного бренда Приангарья вошли в отраслевой рейтинг АПК страны «Соль земли-2024

Ассоциация менеджеров при поддержке РСХБ (Россельхозбанк) составила отраслевой рейтинг «Соль земли» по итогам 2024 года. В число лауреатов рейтинга от Иркутской области вошли три представителя агрохолдинга  «Саянский бройлер». Всего участие в мероприятии  приняли более 500 человек из разных регионов страны.

Как сообщила директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова, в номинации «Финансовый директор» второе место  заняла заместитель генерального директора  по экономике и финансам Ольга Копытова. В топ-15 номинации «Руководитель предприятия» вошли генеральный директор агрохолдинга Александр Романовский и директор обособленного подразделения  предприятия  Василий Говорин.

«Рейтинг руководителей АПК проводится уже второй раз и позволяет определять наиболее успешных и опытных лидеров АПК. Неудивительно, что в него попали представители агрохолдинга  «Саянский бройлер». Это те управленцы, которые сегодня формируют положительный имидж сельского хозяйства, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии и обеспечивают основу продовольственной безопасности региона. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов», – отметила Наталья Баркова.

Формирование рейтинга происходило в несколько этапов: подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки и публикация результатов. Среди основных критериев оценки — значимые достижения в бизнесе самой организации за прошедший период и непосредственный вклад кандидата в ее развитие. При этом сама методология отбора лауреатов основана на принципе «лучшие выбирают лучших»


/ Сибирское Информационное Агентство /


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