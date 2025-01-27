РСХБ рассказал о поддержке АПК в 2025 году на заседании президиума Агросоюза Иркутской области

Директор Иркутского регионального филиала РСХБ (Россельхозбанк) Наталья Баркова рассказала об условия поддержки агропромышленного комплекса в 2025 году на заседании расширенного президиума Агропромышленного Союза Иркутской области. Она отметила, что льготное кредитование АПК сохранится, сезонно-полевые работы будут обеспечены в полном объеме.

«РСХБ планирует стать основным банком по обеспечению сезонных работ в 2025 году. Впереди - посевная, и кредиты на проведение сезонных работ должны оставаться доступными. Мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором и не можем допустить его уязвимости. Своевременное льготное кредитование – один из ключевых инструментов развития агропромышленного комплекса и гарантия продовольственной безопасности региона», – заявила Наталья Баркова.

Она также отметила, что большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ - приобретение топлива, семян, минеральных удобрений для посевной кампании. Остальные средства будут направлены на кредитование предприятий, которые занимаются выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отечественных сортов растений и для развития животноводства.

Наталья Баркова также сообщила, что в 2024 году аграрии Иркутской области получили от Россельхозбанка 8,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Все средства были предоставлены на льготных условиях. В структуре финансовой поддержки важное место традиционно заняли сезонные работы. На эти цели было выдано 6,5 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом ранее. Это позволило обеспечить 70% финансовой поддержки полевых работ в регионе.