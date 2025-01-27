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Почему биткойн упал ниже $100 тысяч?

В понедельник курс биткойна опустился ниже отметки в $100 тысяч на фоне глобального снижения стоимости рисковых активов.
Согласно данным Coindesk, к 14:34 мск криптовалюта потеряла 5,5% своей стоимости, достигнув уровня $99 117, сообщает Интерфакс.

Также наблюдается значительное падение фьючерсов на американские фондовые индексы: Nasdaq снижается почти на 5%, а S&P 500 — на 2,6%. Эти изменения происходят на фоне падения акций производителей микросхем.

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Эксперты связывают текущее падение с растущим успехом ИИ-ассистента DeepSeek, разработанного китайским стартапом. К 25 января приложение было скачано более 1,6 миллиона раз и заняло первые места в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании, сообщает App Figures.

Хотя точные затраты на обучение и разработку моделей DeepSeek не разглашаются, они предположительно значительно ниже, чем у конкурентов. Аналитики предполагают, что если эта модель окажется настолько же эффективной, но при этом сможет функционировать на менее мощных чипах, это вызовет вопросы о целесообразности высоких цен на продукцию крупнейших производителей микросхем.

"Новая китайская ИИ-модель представляет угрозу для американского рынка акций, поскольку есть риск подрыва доминирования американского ИИ благодаря её экономичности и инновационным технологиям с открытым кодом," — подчеркнули аналитики QCP Asia. Они добавили, что теперь важно наблюдать за реакцией Трампа на эти события.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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