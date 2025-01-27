Wildberries создала лизинговую компанию

Компания Wildberries & Russ — РВБ, созданная объединением маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ, учредила новую фирму под названием «РВБ Лизинг», сообщает Frank Media со ссылкой на данные СПАРК Интерфакс.



Основной деятельностью новой компании будет предоставление услуг финансовой аренды, включая лизинг и сублизинг. Согласно информации из ЕГРЮЛ, юридическое лицо было зарегистрировано 24 января с уставным капиталом в размере 100 тысяч рублей. Должность генерального директора занял Игорь Грачев, руководитель «Русс Медиа». Пресс-служба Wildberries & Russ пока воздержалась от комментариев по этому поводу.

Напомним, что слияние маркетплейса Wildberries и группы Russ произошло в 2024 году. В рамках этого объединения летом была создана совместная структура — РВБ, где 65% принадлежат «Вайлдберриз», а оставшаяся доля — компании «Стинн» (владельцу Russ).