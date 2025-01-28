БКС: Факторы укрепления рубля исчерпаны

С начала декабря курс доллара снизился более чем на 8% относительно рубля и опустился ниже отметки в 100 рублей. Эксперты БКС Мир инвестиций полагают, что большинство факторов, способствовавших укреплению российской валюты, уже исчерпаны.

Аналитики выделяют три основных причины недавнего укрепления рубля:

1. Дивиденды. В конце прошлого года многие российские компании начали выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года. Общий объем выплат составил более 1,3 триллиона рублей. В январе завершились выплаты у ряда крупных экспортеров, таких как Роснефть и Татнефть, на долю которых пришлось около 35% всех квартальных выплат. Для осуществления этих выплат компаниям потребовалось перевести часть валютной выручки в рубли, что оказало давление на курс доллара. С завершением дивидендного сезона американская валюта может начать восстанавливаться.



2. Налоговый период. В конце каждого месяца наступает пик налоговых платежей, что традиционно способствует временному укреплению рубля. Компании обычно переводят валюту в рубли незадолго до окончания налогового периода. Этот фактор также сыграл свою роль в укреплении национальной валюты, однако его влияние ограничено временем.



«Исходя из совокупности перечисленных факторов, мы ожидаем, что временное укрепление рубля скоро закончится, и валюты начнут возвращаться к своим прежним позициям», — заключают аналитики БКС.

В начале января положительную динамику рубля поддерживало повышение цен на нефть. За этот период стоимость барреля марки Brent выросла более чем на 15% с минимальных значений декабря. Однако после прихода к власти Трампа цены на нефть оказались под давлением, так как новый президент выступает за снижение стоимости энергоресурсов.

В понедельник доллар на бирже торгуется на уровне 98,26 рублей, в иркутских обменниках наличный курс покупки/продажи – выше 100 рублей за доллар.