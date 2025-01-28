Комплекс «Иерусалимская гора» претендует на звание лучшей практики благоустройства

Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» участвует в конкурсе на лучшую практику благоустройства среди проектов, реализованных в 2024 году в регионах России. Конкурс организует Министерство строительства Российской Федерации.

Конкурсанты представляют проекты общественных пространств, благоустроенных в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (начиная с 2025 года – «Инфраструктура для жизни»). При оценке проектов учитываются такие критерии, как качество исполнения, социальные и экономические результаты, влияние на улучшение городской среды, новаторские подходы и востребованность решений среди местных жителей.

Иркутская область представила на конкурс три проекта благоустройства. В номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом» участвует историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Обновление комплекса началось в 2017 году с реконструкции Иерусалимской лестницы. С 2018 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были проведены четыре этапа благоустройства.

На территории комплекса уложена плитка на дорожки, установлены фонари, оборудованы входные зоны, засеяны газоны общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, проведена санитарная обрезка и удаление аварийных деревьев, устроены покрытия. Ограждения приведены в порядок: отремонтированы, покрашены решётки и бетонные столбы. Установлены информационные таблички с историческими сведениями о знаменитых жителях Иркутска. Кроме того, появились камеры видеонаблюдения.

Дополнительные работы проводились за счёт средств религиозных организаций. Весной 2023 года на площадке были установлены памятники лютеранской и католической церквей, осенью – обелиск в честь представителей мусульманской общины. В конце года появились информационные стенды, посвящённые Георгиевским кавалерам.

В 2024 году были завершены работы по благоустройству в рамках федерального проекта: созданы пешеходные тротуары с парковочными местами, установлено освещение, установлены гранитные бордюры.

Стоит отметить, что в прошлом году спортивная площадка на берегу реки Ушаковки была признана лучшей практикой благоустройства. Открытие парка состоялось в октябре 2023 года.