РУСАЛ поддержал инициативы своих сотрудников и шелеховских школ

Благодаря компании в 2025 году в Шелехове будет реализовано три проекта на 6 млн рублей.

Работники Иркутского алюминиевого завода вместе с коллективами образовательных учреждений обсудили идеи, подготовили документы и заявили об участии в программе «Есть решение!». Проекты инициативного бюджетирования поддержала администрация Шелеховского района и правительство Иркутской области.

– В этом году мы реализуем три проекта – во второй, пятой и шестой школах Шелехова. Я благодарю руководителей и коллективы образовательных учреждений за совместную работу и активную позицию, всё это позволило нам вместе выиграть конкурс. Уверена, школьники, родители и педагоги будут довольны, – Екатерина Видасьева, депутат думы города Шелехова, сотрудница ИркАЗа.

По итогам регионального конкурса инициативных проектов в школу №2 будут приобретены световые фигуры, в школу №6 закупят одежду сцены обновленного актового зала, а в школе №5 будет благоустроена территория и установлена уличная мебель.

РУСАЛ с основания компании Олегом Дерипаска показывает пример ответственной социальной политики и продолжает развитие Шелеховского района. Только за в 2024 году компания инвестировала в территорию более 300 млн рублей.