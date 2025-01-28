Кто станет новым владельцем «М.Видео-Эльдорадо»?

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может изменить своего владельца, как сообщили «Ведомостям» четыре источника. Один из собеседников компании отметил, что ведутся переговоры с банком, а источник на телекоммуникационном рынке утверждает, что группа уже провела аудит и обсуждает сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ). Источник, близкий к ритейлерам, подтвердил, что «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана ПСБ, а представитель дистрибьютора техники знает о планах владельцев продать бизнес.

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«Слухи не комментируем», — заявил представитель «М.Видео-Эльдорадо». «Ведомости» направили запрос в ПСБ.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» была создана в 2018 году после приобретения «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. Обе компании входили в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Для финансирования покупки «М.Видео» привлекла кредит на 40 млрд руб., а остаток планировала оплатить из собственных средств, при этом сделку финансировал ВТБ. ВТБ не ответил на запрос о закрытии кредита.

В прошлом году «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов, доведя их общее число до более 1200 по всей стране. За девять месяцев 2024 года продажи группы выросли на 8%, достигнув 387 млрд руб., а онлайн-продажи составили 73% от оборота.