Новости

Туризм 2025, последние новости
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы
Все материалы сюжета

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения  крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.12.2024 г).

Итоговый рейтинг сформирован на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по дебетовым картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров.

При составлении рейтинга аналитики провели комплексное ранжирование по таким основным параметрам, как размер кешбэка в собственной программе лояльности банка и у партнеров, процент начисления на остаток средств на счете карты, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – доставку, онлайн-оформление и ряд других критериев.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxFeAoA

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес