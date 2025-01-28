Россия устанавливает рекорд в экспорте СПГ в 2024 году

В 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России достиг рекордных 33,6 млн тонн, увеличившись на 4% по сравнению с 2023 годом, как сообщает аналитическая компания Kpler. Предыдущий рекорд в 32,9 млн тонн был установлен в 2022 году, сообщает РБК.

Также был побит рекорд по ежемесячным поставкам: в декабре Россия экспортировала 3,25 млн тонн СПГ на международные рынки, что на 1,3% больше предыдущего рекорда декабря 2023 года и на 13,7% превышает уровень ноября 2024 года.

Основной вклад в рекордный экспорт в 2024 году внес крупнейший российский завод «Ямал СПГ», с которого было поставлено 21,1 млн тонн, что на 6% больше, чем в 2023 году. В то же время поставки с «Сахалина-2» сократились на 3,1%, до 9,9 млн тонн, а из Высоцка, где расположены «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк», увеличились на 3,4%, до 2,31 млн тонн.

Вице-премьер Александр Новак в декабре прогнозировал, что экспорт СПГ из России по итогам 2024 года составит 33 млн тонн. Он отметил, что впереди большие проекты и потенциал, с новыми заводами, которые строятся. Поставки СПГ идут как в европейские страны, так и в азиатские, и рынок остается конкурентным с большим числом стран-покупателей.

В середине января Bloomberg предупреждал, что в 2025 году может разразиться глобальный конфликт за природный газ, в результате которого развивающиеся страны, от Азии до Южной Америки, окажутся на грани выживания. Причиной станет усиливающийся энергетический голод Европы, который угрожает перерасти в полномасштабную борьбу за ресурсы. «В этом году в Европе наверняка возникнет энергетический дефицит. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который появится на рынках в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа»,— считает аналитик Bank of America Франсиско Бланш. Истощение запасов газа из-за внезапного похолодания может заставить Европу обратиться к азиатскому рынку, где находятся крупнейшие мировые потребители. Ввиду этого цены могут вырасти настолько, что импортеры из таких стран, как Индия, Бангладеш и Египет, не смогут позволить себе покупать газ.