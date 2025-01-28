Ингосстрах Банк закрепился в топ-25 рейтинга медиаприсутствия российских банков

По итогам декабря 2024 года Ингосстрах Банк вновь вошел в топ-25 рейтинга медиаприсутствия российских банков. Общее количество упоминаний в информационном поле составило более 870. При этом охват аудитории в СМИ вырос за месяц на 33% и достиг 12,3 млн человек.

По итогам 2024 года индекс заметности Ингосстрах Банка вырос на 84%, количество упоминаний в медиаполе превысило 5,7 тысяч.

Рейтинг составлен авторитетной системой мониторинга СМИ и социальных медиа СКАН. Оценка проводится на ежемесячной основе и учитывает медийную активность отечественных банков, 50 лидеров из которых попадают в итоговый отчет.

Наибольшее влияние на рост в рейтинге за декабрь оказали экспертные комментарии Ингосстрах Банка в деловых изданиях «Коммерсантъ», РБК, «Ведомости», информагентстве ТАСС и на финансовых маркетплейсах Банки.ру и Выбери.ру о ситуации с ключевой ставкой ЦБ, событиях на рынке потребительского кредитования и ипотеки, новостях о подтверждении кредитного рейтинга Банка на уровне А-(RU) и получении премии «Финансовая элита России» в двух номинациях, а также прямой эфир на телеканале «Россия 1» с участием главного аналитика Ингосстрах Банка, посвященный денежно-кредитной политике.

«Приоритетом для Банка является не только оперативное предоставление информации, но и ее достоверность. Это формирует доверие со стороны клиентов и способствует более эффективному взаимодействию с медиа, создает пространство для диалога и экспертной оценки ключевых событий отрасли», - отметил Роман Силаев, директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка.