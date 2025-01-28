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Названы причины роста цен на продукты в Иркутской области

В декабре 2024 года прирост цен на продовольствие в Иркутской области увеличился до 9,9% с 8,7% в ноябре, как сообщается в комментарии Отделения Иркутск Банка России.

Одной из причин стало увеличение издержек у компаний, которые они перенесли в цены. Производители мясной и молочной продукции начали тратить больше на упаковку, логистику и оплату труда, что привело к ускоренному росту цен на свинину, мясные полуфабрикаты, молоко, сыр, сметану, творог и кисломолочные продукты.

Еще одним фактором стало сокращение наличия некоторых товаров на местном рынке. Например, рыба подорожала из-за снижения объема вылова в России и увеличения расходов рыболовецких компаний на обслуживание судов и заработную плату. Транспортные расходы поставщиков также возросли, пояснила эксперт Отделения Иркутск Банка России Инна Юдина.

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Ослабление рубля повлияло на цены импортных продуктов, таких как фрукты. Годовой рост цен на яблоки и груши ускорился, а виноград подорожал по сравнению с предыдущим месяцем. Логистические расходы также сыграли роль в этом процессе.

В целом, годовая инфляция в Иркутской области в декабре ускорилась до 8,7% после 8,2% в ноябре, оставаясь ниже, чем в регионах СФО и по России в целом. По стране инфляция в 2024 году составила 9,5%, а к 20 января 2025 года достигла 10,04%. Центробанк прогнозирует дальнейшее повышение инфляции, ожидая пика только в апреле 2025 года.

По мнению регулятора, рост инфляции свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает опережать возможности увеличения выпуска товаров и услуг. Банк России надеется снизить инфляцию до 4% к 2026 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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