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Зарплаты студентов за год выросли почти на 19 тыс. рублей

Чаще всего таких сотрудников ищет общепит. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Доля вакансий, доступных для молодых специалистов в целом по РФ достигла 12,5%, и продолжает расти. Наибольшая доля студенческих и молодежных вакансий по итогам года была сосредоточена в вакансиях работодателей Центрального ФО. Сибирский ФО оказался на четвертом месте.

Самыми насыщенными в вопросе работы для студентов оказалась сфера административного персонала – здесь сосредоточена треть всех молодежных вакансий. На втором месте по доле вакансий для молодых специалистов – розничная торговля и сфера обслуживания. Третье место делят общепит, туризм и сфера логистики, доставки.

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А вот стажировку проще всего российским студентам и молодежи найти в области автобизнеса, ИТ-сфере, маркетинге и рекламе.

Больше всего вакансий при поиске работы российские студенты в 2024 году могли найти по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.

Чаще всего работодатели хотят, чтобы молодой работник был умелым пользователем ПК. А вот среди «мягких» навыков компании чаще всего упоминают умение работать в команде, навыки делового общения.

Средняя зарплата, которую предлагали российским студентам, выросла до 70,1 тыс. рублей, что на 18,9 тыс. больше, чем в 2023 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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