Названы выплаты, которые проиндексируют с 1 февраля в России: главное к утру

К текущему утру стало известно, что рынок ЦФА в стране растет, эксперты рассказали подробнее про индексацию выплат в России, проведены первые испытания цифрового рубля, а в Иркутской области ликвидируют один из университетов. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Тесты цифрового рубля

Банк России совместно с Минфином и Казначейством провели тестирование отдельных операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса. Оно состоялось в конце прошлого года. Вопрос использования валюты прорабатывается, но выплат населению в ней пока не предусмотрен. Сценарии использования цифрового рубля прорабатываются.

Рост рынка ЦФА

В России зафиксировали рост рынка цифровых финансовых активов по итогам 2024 года до 150 млрд рублей, то есть он продемонстрировал четырехкратное увеличение. Согласно оценкам экспертов, инструменты ЦФА имеют большой потенциал развития с учетом гибридных ЦФА и перспектив использования данных инструментов в международных расчетах.

Индексация выплат

В России с 1 февраля проиндексируют выплаты и пособия на 9,5% с учетом инфляции, которая по итогам года оказалась выше, чем предполагалось. Изменения затронут выплаты из-за несчастных случаев на производстве, получающим материнский капитал, ухаживающим за ребенком-инвалидом, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Труда Российской Федерации, ветеранам ВОВ, при рождении ребенка, пособия по безработице, на погребение и ряд других. Повышены будут и пенсии.

Ликвидация вуза

В Братске хотят ликвидировать филиал Байкальского государственного университета. Согласно данным из ходатайства в Министерство науки и высшего образования РФ, это необходимо, поскольку снижается количество абитуриентов, выпускники мало востребованы у работодателей, отсутствуют достаточные источники финансирования, а также не хватает квалифицированных преподавателей.

Необычный лот

В Иркутске на продажу выставили необычный лот – кота Роршаха, который, по словам продавца, приносит счастье. Соответствующая информация появилась на известном сайте бесплатных объявлений. Известно, что животному три года, оно не имеет породы. Стоимость – 200 тысяч рублей. Пока желающих приобрести дорогостоящего питомца не нашлось.