Затоваренные склады: как китайская техника вытесняет отечественную ДСТ

В 2024 году российская отрасль дорожно-строительной техники (ДСТ) столкнулась с проблемой затоваривания складов китайскими машинами и снижением спроса. Производство отечественной ДСТ сократилось на 15%, достигнув 75,8 млрд руб., сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш». В 2023 году производство, напротив, выросло на 19% по сравнению с 2022 годом, составив 89,2 млрд руб.

Сокращение производства затронуло многие виды техники: отгрузка экскаваторов уменьшилась в полтора раза до 222 единиц, автогрейдеров — на 41% до 337 штук, кранов — на 33% до 1678 единиц, катков — на 18% до 261, кранов-трубоукладчиков и бульдозеров — на 5% до 1058.

В 2024 году на внутренний рынок было отгружено продукции на 74,7 млрд руб., что на 10,5% ниже уровня 2023 года. При этом импорт, напротив, за январь-ноябрь 2024 года увеличился на 7% до 405 млрд руб. Доля российских производителей на рынке ДСТ за 11 месяцев 2024 года составила 14%.

Для дальнейшего развития производства ДСТ в России необходимо защищать местный рынок, считают эксперты. Основные проблемы, с которыми столкнутся отечественные производители в 2025 году, включают значительные запасы импортной техники у дилеров, сокращение рынка и кризис в угледобывающей отрасли.

Российские производители ДСТ для гражданского сектора находятся в глубоком кризисе, отмечает Денис Кудрявцев, гендиректор Ассоциации «Спецавтопром». Производители спецтехники для ремонта дорог держатся на плаву, тогда как компании, выпускающие самоходную технику, балансируют на грани рентабельности. Многие предприятия работают на склад, чтобы не останавливать производство, но продажи вдвое ниже загрузки.

Снижение спроса связано с удорожанием кредитных средств из-за высокой ключевой ставки ЦБ и стагнацией строительной сферы, считает Дмитрий Бабанский, директор департамента консалтинга SBS Consulting.

Увеличение доли иностранных производителей отмечается и на рынке сельхозтехники. Правительство предупредило о возможности введения утильсбора. Так, министр финансов Антон Силуанов предложил проработать вопрос индексации утильсбора на сельскохозяйственную технику для защиты рынка. По его словам, это необходимо в связи с ростом импорта сельхозтехники — рынок нужно защитить от льготных поставок из других стран. «Меры поддержки все те же самые: субсидии производителям, льготный лизинг, скидки на технику и льготные займы ФРП. Но изменилось следующее. Мы видим, что идет рост импорта сельхозтехники, который субсидируется и льготируется в тех странах, где эта техника производится»,— сказал глава Минфина.