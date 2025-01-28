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Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Приангарье: заразились более 14 тысяч человек

В целом по России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Аналогичная ситуация отмечается и в Иркутской области – в сравнении с прошлой неделей число инфицированных увеличилось, следует из данные регионального управления Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 14249 случаев заболевания ОРВИ. Лабораторно подтвержден грипп у 32 человек. Выявлено 85 новых случаев COVID-19», – пояснили в ведомстве.

За предыдущую неделю фиксировалось 11378 случаев ОРВИ среди жителей области, из них 6268 – дети. Лабораторно грипп подтвердился у 31 человека. COVID-19 выявили у 113 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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