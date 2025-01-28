«Серые» майнеры ежегодно наносят энергосистеме России ущерб на 10 млрд рублей

Хищения электричества в России «серыми» майнерами достигли суммы в 10 млрд в год, об этом пишет газета «Известия». В Иркутской области по принятым судебным решениям «серые» майнеры должны более 650 млн рублей, сообщили в Эн+.

«Серые» майнеры похищают электричество в РФ на 10 млрд рублей в год, об этом рассказал директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим. По его словам, добыча криптовалют, осуществляемая с нарушением правил, приводит к ряду негативных последствий: снижению доходов энергетических компаний, увеличению нагрузки на энергосистемы регионов, износу электросетей, а также пожарам и повреждению имущества.

Глава комитета по энергетике Госдумы Николай Шульгинов ранее заявил, что принятый в 2024 году закон о запрете майнинга криптовалют в некоторых регионах России может не решить основных проблем, «серые» схемы могут быть сохранены. Он объяснил, что поймать за руку теневых добытчиков очень сложно.

— Вы не сможете администрировать процесс, как их всех найти, определить, где майнер, а где нет. Нет инструментария, как вылавливать это оборудование, как его отличать, — говорил Николай Шульгинов.

Сегодня есть серьезные сложности с выявлением фактов майнинга, нелегальные «бизнесмены» всячески маскируют свою деятельность — под отопление помещения тепловыми пушками, коровники — и даже прячут под землю, рассказал «Известиям» зампред набсовета ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук. По сути, «серая» добыча подпадает под ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), но привлечение к ответственности осложняется рядом квалифицирующих признаков и сложностью выявления нарушений, отметил он.

По его словам, сегодня правоохранители могут привлечь к ответственности только нарушителя, нанесшего ущерб более 1 млн рублей, поэтому было бы логично снизить этот размер.

Впрочем, директор Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что запрет майнинговой деятельности в регионах без учета конъюнктуры рынка не принесет желаемого эффекта, так как некоторые участники уйдут в тень и продолжат работать незаконно.

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» уже несколько лет ведут карту «серого» майнинга региона. Красным цветом выделяются места, где предприимчивые граждане майнят криптовалюту. За 2024 год на карте появилось больше 1100 новых отметок.