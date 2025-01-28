Новые очистные сооружения на Иркутской ГЭС обеспечат эффективную очистку сточных вод

Эн+ завершила строительство новых очистных сооружений на плотине Иркутской ГЭС. Они обеспечат уничтожение до 99% микробов и бактерий из талого снега. Соли, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества попадут через специальные желоба в специальный резервуар, где пройдут несколько степеней очистки.

Объем распложенных на поверхности приемных лотков и желобов составляет 1575 м3, что обеспечивает рабочий прием сточных вод даже в период аномальных осадков. Основное оборудование скрыто под землей. В специальной кабинке находятся насосы, которые перекачивают дорожные стоки в резервуар, разделенный на несколько ступеней очистки.

– Первый блок очистки – это пескоуловитель, где оседает большая часть взвешенных веществ. Далее сточные воды попадают в маслобензоотделитель, где происходит очистка от нефтепродуктов. После этого поток направляется в блок угольной доочистки, где идет дальнейшая глубокая доочистка сорбентом, и далее в блок ультрафиолетового обеззараживания, где уничтожается до 99% микробов и бактерий, – говорит Людмила Куксина, начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды ООО «ЭН+ ГИДРО».

Процесс очистки завершается проверкой качества. Специалисты Иркутской ГЭС берут пробы воды из контрольного колодца раз в месяц, что превышает стандартные нормы, которые предписывают делать это раз в квартал.

Первый этап модернизации очистных сооружений компания Эн+ провела в 2024 году. Для энергохолдинга, основанного Олегом Дерипаской, экологические проекты имеют особую значимость, поэтому существующие системы сбора и отвода стоков модернизируются с учетом современных технологий водоочистки. Эн+ продолжает инвестировать в экологические проекты, обеспечивая надежную защиту окружающей среды и соблюдение высоких стандартов водоочистки.