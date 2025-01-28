Миллион рублей конфисковали у жителя Иркутской области за езду в нетрезвом виде

В Иркутской области осудили 34-летнего жителя Усть-Кута за езду в нетрезвом виде, которая привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека. Подробнее о наказании рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и запретили 1,5 года водить автомобиль. Также было принято решение конфисковать его машину. Поскольку сибиряк успел ее продать, решили конфисковать 1 млн рублей.

Мужчине пришлось перевести эти средства на депозитный счет отдела судебных приставов. После деньги перечислили в доход государства.