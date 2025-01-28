Новости

Туризм 2025, последние новости
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы
Все материалы сюжета

Аренда комнат подорожала в Иркутске за год почти на 30%

Аналитики провели расчеты и узнали, как изменилась стоимость аренды комнат в различных городах России за год. Выяснилось, что она увеличилась во всех 70 исследуемых крупных городах страны, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

Рост стоимости затронул и Иркутск. За год аренда комнат здесь стала дороже на 28,4% и составила в среднем 13,6 тысячи рублей.

Больше всего цены на съем такого жилья увеличились в Вологде ­– на 66,7%, Курске – 63,7%, Кургане – 54,1%, Грозном – 54%, Тольятти – 52,9%. Меньше всего стоимость выросла в Новокузнецке – на 3,3%, Орле – 4,4%, Сургуте – 6,7%, Севастополе – 8,2%, Белгороде – 9%.

Самые дорогие по России комнаты в Москве, Якутске, Сочи, Хабаровске и Санкт-Петербурге, где они стоят в среднем 16-23 тысячи рублей, самые дешевые – в Пензе, Нижнем Тагиле, Саранске, Белгороде и Орле, где аренда обходится в среднем в 8-9 тысяч рублей в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес