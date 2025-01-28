Аренда комнат подорожала в Иркутске за год почти на 30%

Аналитики провели расчеты и узнали, как изменилась стоимость аренды комнат в различных городах России за год. Выяснилось, что она увеличилась во всех 70 исследуемых крупных городах страны, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

Рост стоимости затронул и Иркутск. За год аренда комнат здесь стала дороже на 28,4% и составила в среднем 13,6 тысячи рублей.

Больше всего цены на съем такого жилья увеличились в Вологде ­– на 66,7%, Курске – 63,7%, Кургане – 54,1%, Грозном – 54%, Тольятти – 52,9%. Меньше всего стоимость выросла в Новокузнецке – на 3,3%, Орле – 4,4%, Сургуте – 6,7%, Севастополе – 8,2%, Белгороде – 9%.

Самые дорогие по России комнаты в Москве, Якутске, Сочи, Хабаровске и Санкт-Петербурге, где они стоят в среднем 16-23 тысячи рублей, самые дешевые – в Пензе, Нижнем Тагиле, Саранске, Белгороде и Орле, где аренда обходится в среднем в 8-9 тысяч рублей в месяц.