АТБ сообщил о запуске премиум-программы обслуживания «Private» для состоятельных клиентов

С 20 января Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новую программу привилегированных услуг для состоятельных клиентов - «Private». Для участников программы предусмотрены эксклюзивные условия банковского обслуживания, сопровождение персонального менеджера, бесплатный выпуск премиальных карт и безлимитный доступ в бизнес-залы аэропортов.

Среди привилегий «Private» - повышенный кэшбэк с выбором нескольких категорий, увеличенные проценты по накопительным счетам и вкладам.

Обслуживание по программе бесплатно для клиентов, чьи среднемесячные остатки на счетах в банке составляют от 60 миллионов рублей в Москве или от 30 миллионов рублей в регионах. Для клиентов со среднемесячным остатком от 30 миллионов рублей в Москве или от 15 миллионов рублей в регионах установлена ежемесячная комиссия за обслуживание в размере 15 тысяч рублей и 30 тысяч рублей при меньших среднемесячных остатках.

Узнать больше о программе «Private» Азиатско-Тихоокеанского банка можно на официальном сайте, у персонального менеджера, в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).