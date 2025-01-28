Альфа-Банк и Московский государственный институт международных отношений подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заключили двустороннее соглашение, направленное на развитие совместных проектов в области образования, науки и инноваций.

В рамках сотрудничества планируется организация практик и стажировок студентов, запуск совместных программ и проведение образовательных мероприятий, внедрение и развитие современных банковских технологий, проведение научных исследований и многое другое.

«Подписание соглашения с Московским государственным институтом международных отношений – важный шаг в укреплении нашего взаимодействия с образовательными учреждениями. Мы создаём условия, при которых студенты получают практический опыт работы в банковской сфере, участвуют в инновационных проектах и развивают свои профессиональные навыки. Сотрудничество с МГИМО открывает новые горизонты для будущих специалистов, позволяя им совмещать академические знания с реальными бизнес-задачами», – рассказал Олег Сысуев, Председатель Совета директоров Альфа-Банка.

Эксперты Альфа-Банка примут участие в образовательном процессе в качестве менторов и спикеров на различных семинарах, конференциях, форумах, круглых столах. Запланированы совместные мастер-классы, бизнес-кейсы, тренинги и деловые игры.

«Мы уверены, что сотрудничество станет важным шагом к укреплению связей между образованием и бизнесом, и позволит нашим студентам получить уникальные возможности для профессионального роста и развития», – поделился Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России.