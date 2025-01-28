Альфа-Инвестиции развивают цифровую контент-платформу с помощью ИИ

Альфа-Инвестиции разработали для клиентов цифровую контент-платформу и развивают её в мобильном приложении и на сайте «Альфа-Инвестор». С её помощью можно более эффективно управлять капиталом, получать аналитику, обучающие материалы и инвестиционные идеи.

«Мы создали экосистему, где инвесторы могут разобраться в сложных инвестиционных вопросах, получить актуальные рекомендации по сделкам и активам в условиях постоянно меняющегося рынка. Уникальность платформы — в ее технологичности и мультиформатности контента, для создания которого мы активно применяем AI–решения в сотрудничестве с экспертизой профессионалов», — отметил Андрей Недбайло, руководитель розничного инвестиционного бизнеса Альфа-Банка.

Передовые алгоритмы анализа данных позволяют инвесторам получать не просто информацию, а аналитические выводы, основанные на глубоких исследованиях и статистических моделях. Кроме того, весь визуальный контент на платформе тоже сгенерирован с помощью нейросетей.

На цифровой контент-платформе представлен сервис, который ищет и оценивает лучшие акции — Альфа-Рейтинг. Он работает на базе высокоточного алгоритма анализа больших данных и оценивает каждую акцию по 26 критериям: дивидендам, устойчивости, потенциалу роста и многим другим.