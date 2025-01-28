До 10% выгоды с февральским кешбэком от Примсоцбанка

Выгодный кешбэк по самым востребованным категориям предлагает Примсоцбанк. С 25 января 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кешбэка на февраль 2025. Также Примсоцбанк напоминает – теперь обладателям социальных карт нужно самим выбирать категории!

Выбрать можно четыре категории кешбэка из доступных десяти:

1. Общественный транспорт – 4 рубля за поездку.

2. Маркетплейсы – до 5%.

3. Путешествия – до 10%.

4. Красота, парикмахерские, салоны красоты – до 10%.

5. Развлечения, кинотеатры – до 10%.

6. АЗС – до 10%.

7. Аптеки – до 8%.

8. Супермаркеты и универсамы – до 4%.

9. Здоровье – до 10%.

10. Детские товары – до 10%.

– Сообщаем, что с февраля 2025 г. в категорию «Супермаркеты и универсамы» включены дополнительные виды покупок: свежие, замороженные, консервированные мясные и морепродукты, готовые кондитерские изделия и сухофрукты, молочные продукты, а также хлебобулочные изделия и выпечка. В категорию «АЗС» добавлен такой вид, как продажа электроэнергии для электромобилей. Категория «ЖД билеты/авиабилеты» переименована в «Путешествия». В неё также добавлены новые категории покупок: международные отели, турагентства и туроператоры, круизные компании, платные дороги, мосты, магистрали, услуги по транспортировке, гостиницы, спортивные лагеря и базы отдыха, стоянки и кемпинги для трейлеров. В феврале также введены новые категории кешбэка – «Здоровье» и «Детские товары», – говорится в сообщении банка.

Краткая инструкция для выбора категорий:

Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».