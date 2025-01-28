Примсоцбанк вошёл в ТОП-3 рейтинга лучших валютных вкладов российских банков по итогам 2024 года по версии аналитического департамента финансового маркетплейса Бробанк.

Так, Примсоцбанк замкнул тройку самых прибыльных вкладов в долларах и евро с максимальной ставкой 3,1%.

«Все предложения банков, вошедшие в рейтинг, доступны массовому потребителю. Из анализа были исключены условия для отдельных клиентских сегментов – например, премиальных», – подчеркнули в своём заявлении эксперты платформы.