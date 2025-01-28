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Примсоцбанк – в ТОП-10 рейтинга лучших краткосрочных вкладов за 2024 год

Примсоцбанк – в числе лидеров итогового рейтинга «Лучшие краткосрочные вклады 2024». По расчетам экспертов финансового маркетплейса Выберу.ру, вклад «Спринт VIP» занял 9 место среди всех предложений российских банков.

При ранжировании вкладов аналитики ресурса брали в расчет не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок вклада, минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, и другие условия.

«Депозиты с возможностью размещения денежных средств на срок до трёх месяцев будут удобны, чтобы накопить, например, на ремонт, крупную покупку, путешествие и множество других целей, включая столь необходимую каждой семье финансовую «подушку безопасности»», – подчёркнули эксперты платформы.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxyNsdCL

/ Сибирское Информационное Агентство /


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