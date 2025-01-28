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МЧС о ледовой обстановке на Байкале: шугоход и открытая вода

Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области продолжают следить за ледовой обстановкой в регионе. Подробности о ней рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на озере все еще наблюдается процесс становления льда, местами есть открытая вода. В частности, в Усть-Ангинском заливе толщина покрова составляет 45-50 сантиметров, на выходе из него – открытая вода. В районе Бугульдейки фиксируются забереги до 10 сантиметров, далее – открытая вода.

В районе Листвянки на озере Байкал и в Большом Голоустном на большей части – шугоход, то есть движение мелкого и рыхлого льда по воде.

А вот залив Мухор уже замерз – лед здесь составляет 53 сантиметра, в заливе Куркут – 53 сантиметра, в проливе Малое Море – 17 сантиметров, в проливе Ольхонские Ворота – 9 сантиметров.

Ранее ученые заявили, что Байкал в 2025 году может не замерзнуть на фоне климатических отклонений и теплой погоды. При этом большинство других экспертов уверены, что озера все-таки покроется льдом.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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