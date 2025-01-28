Иркутяне пожаловались на проблемы с освещением на Верхней Набережной: его восстановят

Жители Иркутска пожаловались в социальных сетях на отсутствие освещения на участках Верхней Набережной. SIA.RU выяснил, что проблемы планируется устранить.

В частности, горожане указали на неработающие фонари в сквере напротив компании «Иргиредмет», а также на участке напротив гостиницы «Иркутск». Они также сообщили, что обращались к властям с соответствующими жалобами, однако объекты, по их словам, не были отремонтированы.

Как пояснили SIA.RU в пресс-службе администрации Иркутска, не все световые объекты – муниципальное имущество. Те, что таковым является, приведут в порядок. В частности, у «Иргиредмета» оборудование работает в штатном режиме.

«На следующей неделе на локации напротив гостиницы «Иркутск» специалисты проведут мероприятия по ревизии наружного освещения и замене неработающих ламп», – сообщили агентству.