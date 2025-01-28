ИНК выделит гранты на реализацию социально значимых проектов в Иркутской области и Якутии

Иркутская нефтяная компания (ИНК) выделит 11 грантов на реализацию социально значимых проектов в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

Проекты получат финансирование в рамках грантового конкурса «Энергия родной земли», проходившего в 2024 году. Всего на конкурс поступило 119 заявок. Участниками стали некоммерческие, бюджетные и общественные организации из Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катангского районов Иркутской области, а также Мирнинского и Ленского районов Якутии. Инициативы направлены на сохранение традиционной культуры и поддержку коренных малочисленных народов Севера, оздоровление и спорт, образование, сохранение исторического наследия, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, два проекта посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Усть-Куте городской культурно-библиотечный центр проведет для детей литературный квест, квиз, кинолектории, конкурс рисунков и другие мероприятия по патриотическому воспитанию. В Нижнеилимском районе поддержан проект «Сквозь годы звучит Победа». Он предусматривает организацию шефства над ветеранами, тружениками тыла, проведение флешмоба «80 лет Победы», оформление стенда «Стена памяти».

В Киренском районе для семей, воспитывающих детей с нарушением речи, будет организована комплексная психолого-логопедическая, коррекционная помощь. Центр дополнительного образования Усть-Кута в рамках проекта «Люби и знай свой ленский край» создаст экопространство для популяризации знаний о реке Лене.

В Мирнинском районе пройдет турнир по национальным настольным играм в школе №9 им. Р.В. Лонкунова, в доме-интернате для престарелых и инвалидов оборудуют комнату психологической разгрузки. Для дошкольников будут проводить занятия по робототехнике и программированию.