Юные архитекторы из «Точки будущего» побывали на градостроительных объектах Эн+

Компания Эн+ встретилась со школьниками из «Точки будущего», которые изучают азы архитектуры и дизайна.

Представители российского холдинга ознакомили старшеклассников с архитектурными проектами, которые уже воплощаются в жизнь на Цесовской набережной Иркутска, а также провели экскурсию на один из них – в «Бани Курбатова и Русанова».

Старшеклассникам показали макеты Восточного квартала, над которым работал всемирно известный архитектор Кенго Кума. Специалисты Эн+ поделились опытом возведения инфраструктурных объектов, уже ставших городской достопримечательностью, рассказали о том, как проходило воссоздание крупнейшего «каменного» памятника истории и культуры – «Бань Курбатова и Русанова», и как сегодня идет строительство нового офиса компании на берегу Ангары.

– Для нас важно показать, что компания Эн+ это не только производственные объекты. Молодое поколение должно видеть, что в Иркутске можно не только вырасти, получить образование, но и остаться жить, вдохновляться созидательными проектами, принимать в них участие. Уверена, что юные таланты, присутствующие на этой встрече, обязательно внесут свой вклад в развитие Иркутска, – говорит генеральный директор ООО «Иркутск Девелопмент» Евгения Пуляевская.

Получив ответы на свои вопросы, учащиеся посетили отель Rodina Grand Hotel&SPA Irkutsk.

Он был открыт в декабре 2024 года внутри возрожденных Курбатовских бань. Будущие архитекторы и дизайнеры оценили фасады и интерьеры отеля, узнали, как выполнялись работы, позволившие воссоздать исторический облик комплекса зданий, сохранить его первоначальное предназначение, одновременно сделав пространства современными и удобными.

– В восстановленном памятнике мне нравится, что все выполнено без пластика, много дерева, натуральных материалов, чувствуется качество и внимание к деталям. Также запомнился проект «Восточного квартала» – контраст черных балконов и белых фасадов, символизирующих березы. Участница образовательного комплекса «Точка будущего», – рассказала участница образовательного комплекса «Точка будущего» Анна Горголо.

– Как будущий архитектор я очень вдохновилась этой поездкой и посещением отеля. Очень красиво все сделано и оформлено, «состаренные» зеркала, историческая часть полностью сохранена и передает атмосферу начала прошлого века, – говорит частница образовательного комплекса «Точка будущего» Полина Чекменев.

Встреча представителей Эн+ и «Точки будущего» завершилась в недавно открывшейся кофейне отеля сети Rodina, где каждый желающий сумел не только оценить архитектурные изыски и детали отделки помещений, но и кулинарию, приготовленную местными мастерами в традициях сибирской кухни.

Активное участие компании Эн+ в развитии сибирских городов ведется благодаря позиции ее основателя Олега Дерипаски. В 2024 году предприниматель и меценат лично встречался с представителями иркутского бизнеса и общественниками, чтобы обсудить приоритеты этой работы, получить обратную связь от местного экспертного сообщества, также заинтересованного в укреплении экономики региона, привлечения инвестиций, формировании привлекательной и комфортной среды для горожан.